Covid-19: Ocho de cada 10 fallecidos en la quinta ola no completaron vacunación

El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Francisco Coma, confirmó que la quinta ola de contagios de Covid-19 ya concluyó y brindó datos relacionados con el comportamiento de la pandemia en Guatemala.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el doctor indicó que esta etapa se superó con un impacto bajo en los casos graves y que requirieron hospitalización.

En cuanto a la mortalidad, mencionó que se vio el efecto de no haberse vacunado o no contar con esquemas completos, pues se estableció que ocho de cada diez pacientes que fallecieron no tenían la inmunización respectiva.

Asimismo, compartió que quienes perdieron la vida por esta enfermedad, en su mayoría, presentaban comorbilidades.

Guatemala registra 1 millón 106 mil 153 casos acumulados de Covid-19, de los cuales 5 mil 007 se encuentran activos. Además, se contabilizan 1 millón 081 mil 562 pacientes recuperados y 19 mil 584 fallecidos.

En cuanto a la vacunación, las estadísticas reflejan que se han administrado 19 millones 436 mil 625 dosis a nivel nacional. De ese total, 8 millones 722 mil 902 corresponden a primeras dosis y 6 millones 838 mil 265 son segundas.

También se tiene el reporte de 3 millones 465 mil 218 personas vacunadas con dosis de refuerzo y 410 mil 240 con segunda dosis de refuerzo.

Insta a mantener medidas contra Covid-19

Coma reiteró el llamado a la población guatemalteca para mantener las medidas de prevención por Covid-19, pues a pesar de que se observa un marcado descenso en los contagios se busca evitar nuevos brotes.

El ministro aseguró que más que existir restricciones definidas por las autoridades, el cuidado personal es el que puede salvar vidas y proteger la salud de las personas y sus familiares.

Es necesario utilizar la mascarilla y mantener el distanciamiento social, dijo el funcionario, en especial en estas fechas en las que se esperan distintas actividades para conmemorar las fiestas patrias.