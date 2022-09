Se agrava el estado de salud de Eugenio Derbez

Luego de que Eugenio Derbez sufrió un accidente que lo llevó a tener una cirugía en el hombro, se dio a conocer que podría seguir delicado de salud. Según el programa ‘Chisme No Like’, a al actor de comedia no le podrían reemplazar el hombro, tal y como advirtió Alessandra Rosaldo que podría pasar, pues previo a la primera cirugía que tuvo, habría tenido complicaciones.

El conductor Javier Ceriani precisó que el actor habría sufrido un preinfarto, por lo que no podría volver a ser intervenido, “se cae, se destroza el hombro y se lo tienen que cambiar, todo el hombro, por lo que se lo tienen que cambiar por completo pero está mal… como le dio el preinfarto, no lo pueden volver a operar, no le pueden sacar el hombro, porque cómo lo harán, por eso no dicen nada”, indicó.

El conductor continuó diciendo que presuntamente habría un contrato en el que se estipulaba que el actor no podía lastimarse, por lo que eso explicaría el hermetismo con el que se ha manejado su accidente, “hablaba con Mandy Fridmann sobre Eugenio Derbez y que sí le habría dado un preinfarto, y que hay como un contrato donde él no se podía lastimar”, comentó.

José Eduardo Derbez habla sobre su papá

Recordemos que José Eduardo Derbez, hijo del actor también dio detalles del estado de salud de su papá y dijo que se encontraba mucho mejor, tanto que ya está en su casa.

El hijo de Eugenio Derbez se limitó a dar detalles de lo sucedido con su padre pero comentó que aún tiene dolores, “está bien, ahí va con sus terapias y sus dolores pero está bien… lo que le pasó no es top secret (un secreto), estaba jugando”.

