VIDEOS: Campanas suenan en iglesias y catedrales en honor a la reina Isabel II

Campanas de iglesias y catedrales sonaron el viernes en todo el Reino Unido, en honor a la reina Isabel II, fallecida la víspera a los 96 años de edad. Al llegar el mediodía, las campanas de la catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster en Londres, como las del castillo de Windsor y muchas otras del país, comenzaron a tocar en recuerdo de la difunta monarca.

Una hora después, en varios puntos del Reino Unido se dispararon 96 salvas de cañón, las mismas que los años de vida de la reina.

Mientras, británicos y visitantes se congregaban, con flores y fotos, frente al Palacio de Buckingham, y en todo el mundo se realizaban homenajes. La Torre Eiffel, en París, apagó sus luces, mientras que el edificio Empire State, en Nueva York, se iluminó de púrpura y plata.

Y un día después de la muerte de la reina, el nuevo rey Carlos III pronuncia su primer discurso a los británicos, conmocionados todavía por la noticia. El discurso, pregrabado, se emitirá a las 11:00 horas (de Guatemala), en el marco de 10 días de actos cuidadosamente planificados durante décadas.

“Durante este periodo de luto y cambio, mi familia y yo nos sentiremos reconfortados y sostenidos por nuestro conocimiento del respeto y el profundo afecto de que gozaba la reina”, afirmó Carlos el jueves, al convertirse en el soberano de mayor edad que asciende al trono británico.

El gobierno de Liz Truss, la nueva primera ministra nombrada por Isabel II el martes, en el que fue el último acto oficial de su largo reinado, celebró el viernes un consejo de ministros extraordinario. “El gabinete se mostró unido en su apoyo a su majestad el rey” Carlos III, afirmó un portavoz tras la reunión, que terminó con un “momento de silencio”. Isabel II era “una de las mayores líderes que el mundo haya conocido”, afirmó después Truss durante un homenaje en el Parlamento.

On behalf of a grieving nation I offer my deepest condolences on the passing of Her Majesty.



She was the rock on which modern Britain was built.



The thoughts of this government and this nation are with His Majesty The King and his family. pic.twitter.com/1tUra5luLf

— Liz Truss (@trussliz) September 9, 2022