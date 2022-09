VIDEO: Así fue el primer discurso del rey Carlos III tras la muerte de Isabel II

El rey Carlos III pronunció este viernes su primer discurso tras la muerte de la reina Isabel II, y prometió servir “toda la vida”, como lo hizo su madre, al pueblo británico, que sigue de luto por la trágica noticia. “Mi amada mamá”, cuando cumplió 21 años, “se comprometió (…) a dedicar su vida, ya fuera corta o larga, al servicio del pueblo”, recordó el rey en su primer discurso a la nación, grabado en el Palacio de Buckingham y retransmitido por televisión. “Yo les renuevo hoy esa promesa de servicio durante toda la vida”, agregó Carlos III, de 73 años, comprometiéndose a defender “los principios constitucionales”.

Miles de personas habían recibido al nuevo rey con una ovación a su regreso a Londres, desde Escocia, lugar donde falleció la reina, en el castillo de Balmoral. “¡Dios salve al rey!”, gritó la multitud, cuando Carlos III bajó junto a su esposa, la reina consorte Camila, del Rolls Royce oficial que los llevó desde el aeropuerto hasta las verjas del Palacio de Buckingham, donde se izó por primera vez para él el estandarte real.

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”

His Majesty The King addresses the Nation and the Commonwealth. pic.twitter.com/xQXVW5PPQ2

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022