Suspenden jornada de la Premier League por muerte de la Reina Isabel II

Todos los partidos de la Premier League de este fin de semana han sido aplazados como una señal de respeto por la muerte de la reina de Isabel II, anunció este viernes la liga inglesa.

La Premier League tomó esta decisión pese a que el gobierno británico había anunciado que cancelar los eventos deportivos no era obligatorio durante el período de luto nacional.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

Así se pronunció la Premier League

“En una reunión esta mañana, los clubes de la Premier League rindieron tributo a su majestad la reina Isabel II”, señala la liga en el comunicado.

“Para honrar su extraordinaria vida y contribución a la nación, y como una señal de respeto, los partidos de la Premier League este fin de semana serán aplazados, incluido el encuentro del lunes por la noche”, añade el texto.

Todos los partidos de las divisiones inferiores y de la liga femenina también han sido aplazados.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke — Premier League (@premierleague) September 8, 2022

Con los partidos del próximo fin de semana potencialmente afectados por el funeral en Londres, las autoridades futbolísticas se enfrentan al dolor de cabeza de encontrar fechas en una temporada ya congestionada por el Mundial en noviembre y diciembre.

El partido del Manchester United en la Europa League contra la Real Sociedad en Old Trafford y el duelo del West Ham contra el Steaua de Bucarest en la Europa Conference League en el London Stadium se disputaron el jueves con minutos de silencio antes de su inicio.

Further to discussions on Friday morning it has been determined that all EFL fixtures from 9-10 September will be postponed as a mark of respect by the National Sport to the passing of HRH Queen Elizabeth II.#EFL https://t.co/TKtWrbalcg — EFL Communications (@EFL_Comms) September 9, 2022