Sandra Oh llega a los Emmy 2022 con blusa transparente y escotada

Zendaya, Sandra Oh y Jodie Comer son algunas de las famosas que buscan hacerse de una estatuilla dorada durante la ceremonia de los Premios Emmy 2022.

La actriz de la serie Killing Eve compite en la categoría de Mejor actriz de serie dramática, papel por el que ha ganadora en varias ocasiones, llegó a la alfombra dorada de los premios con un atuendo bastante sexy y elegante.

De Cristina a Eve, ela nos conquista sempre 💜 Sandra Oh maravilhosa de monocromático roxo para concorrer a ‘Melhor Atriz em Série de Drama’ por ‘Killing Eve’. #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/K2cgkSY4va — TAG (@tagrevista_) September 12, 2022

Ella acaparó las miradas con un traje sastre brillante en tono azul y con una blusa transparente con escote profundo. A sus 51 años, se animó a lucir sin sostén.

Sandra ha sido nuevamente nominada por su papel en la cuarta temporada de la serie de BBC –la primera vez se dio en 2018- y este año podría sorprender al llevarse el galardón de los Emmy 2022.

-->

Esta nueva entrega que se estrenó en febrero pasado muestra a la pareja atravesando difíciles momentos y dejó un final que impactó a los espectadores. La 74 edición de los Premios Emmy premiará a los mejor de la televisión este lunes 12 de septiembre.

Carrera de la actriz

Sandra Oh es Eve Polastri, una antigua oficial de seguridad del MI5 y agente del MI6 (Agencia de inteligencia británica) que deja su vida de lado para centrarse únicamente en la famosa asesina Villanelle, convirtiéndose su obsesión por ella en amor a lo largo de la serie.

La artista estadounidense de ascendencia surcoreana ha obtenido popularidad al interpretar a la Dra. Cristina Yang en la serie de televisión estadounidense Grey’s Anatomy.

También ha interpretado papeles destacables en películas como The Princess Diaries, Under the Tuscan Sun, Last Night, Sideways y ha tenido un papel secundario en la serie original de HBO, Arliss. Otras películas en las que ha aparecido son The Night Listener, Sorry, Haters, Blindness, Bean, Wilby Wonderful, Hard Candy y Rabbit Hole.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Killing Eve (@killingeve)