¡Oficial! Los mejores jugadores del FIFA 23; Cristiano y Messi pierden su dinastía

Este lunes la exitosa saga de videojuegos de futbol realizada por Electronic Arts, FIFA, ha hecho oficial la lista de sus 23 jugadores con mejor valoración en la entrega de FIFA 23, la cual será la última edición bajo ese nombre y que saldrá a la venta a nivel mundial a partir del próximo 30 de septiembre. Entre lo llamativo se encuentra que la saga no tiene a un solo jugador como el mayor calificado así como lo fue Messi en FIFA 22 con su 93 de media.

La lista de 23 cartas tiene empatada en la primera posición a 5 futbolistas con 91 de valoración: Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne y Lionel Messi. Estos futbolistas, basados en su rendimiento en la vida real, lucharán por ser los jugadores con mayor cantidad de cartas especiales y finalizar la edición 2023 del juego con la mayor valoración.

The world's best in the World's Game 🌍

The #FIFA23 Top 23 have landed 🙌 https://t.co/iPTBqb2pqq#FIFARatings pic.twitter.com/1cIPCrhnXh

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 12, 2022