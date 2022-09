Londres inicia su multitudinario adiós a Isabel II

Los británicos comenzaron a desfilar el miércoles ante el féretro de Isabel II en Londres para despedirse de quien fuera su reina durante 70 años, en una capilla ardiente que permanecerá abierta hasta su funeral de Estado e inhumación el lunes.

Emocionadas, muchas con lágrimas en los ojos, las primeras personas pudieron contemplar a partir de las 17H00 (16H00 GMT) el féretro de la monarca, cubierto por el estandarte real y la corona imperial, en Westminster Hall, la parte más antigua del edificio que acoge el Parlamento británico.

Her Majesty The Queen’s coffin arrived at the Palace of Westminster today under the care of the King's Troop Royal Horse Artillery and Grenadier Guards.

Her Majesty’s coffin will now be lying-in-state, under vigil, until the funeral.https://t.co/IKr3xMyqjF pic.twitter.com/pqKhEQ7j96

— British Army 🇬🇧 (@BritishArmy) September 14, 2022