Jordán Rodas se reúne con Juan Francisco Sandoval en Washington

Una fotografía de Jordán Rodas, quien fue titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), fue compartida en redes sociales.

Se trata del reencuentro entre Rodas y Sandoval en Washington, Estados Unidos, frente a la Casa Blanca, la sede de gobierno estadounidense.

Este día, Rodas compartió la imagen en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje:

Ambos sonríen frente a la reja de la Casa Blanca.

-->

El 23 de julio de 2021 cuando la fiscal General, Consuelo Porras, destituyó a Sandoval fue el encuentro anterior entre ambos.

Esa noche, Sandoval brindó una conferencia de prensa con señalamientos a Porras en la sede de la PDH, en la zona 1. Durante la actividad, Rodas estuvo a su lado.

El exfiscal anticorrupción vive asilado en Estados Unidos luego de haber sido destituido por Porras.

Además, esta semana se conoció que enfrenta una nueva orden de aprehensión.

El Juzgado Séptimo de Instancia Penal resolvió girar orden de captura contra el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, por su presunta implicación en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

La referida investigación también vincula al periodista José Rubén Zamora y la fiscal Samari Gómez, quienes fueron ligados a proceso penal y permanecen en prisión preventiva.

El 20 de agosto de 2022 Rodas abandonó el país cuando debía entregar el cargo a su sucesor José Alejandro Córdova. Salió de Guatemala hacia El Salvador.

Días después, habló sobre el motivo de su salida de Guatemala, tras culminar su mandato en la PDH.

“Efectivamente, salí del país. No me fui huyendo; salí de forma voluntaria; no estoy prófugo de nada”, explicó Rodas, quien hizo hincapié que no permanecerá en el extranjero de forma permanente, ya que “solo es una etapa”.