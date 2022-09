VIDEOS: Huracán Fiona causa lluvias torrenciales en islas Bermudas

El huracán Fiona, con ráfagas de 160 kilómetros por hora, azotó la madrugada del viernes las islas Bermudas con lluvias torrenciales y dejó a miles sin electricidad. Alrededor de las 06:00 horas (locales), el centro del huracán se encontraba a unos 250 kilómetros al noroeste de este territorio británico, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), que en su último boletín rebajó a Fiona de la categoría 4 a la 3 en la escala Saffir-Simpson.

Here are the 5am AST 23 September Key Messages for Hurricane #Fiona.

Latest Advisory: https://t.co/EG1Nt93aoU pic.twitter.com/csshs7IWJ7

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 23, 2022