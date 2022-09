Alejandra Guzmán confirmó que se dislocó la cadera, cuando se encontraba ofreciendo un concierto en el Kennedy Center, en Washington, Estados Unidos. En un mensaje de voz, la cantante reveló qué fue lo que le sucedió en la presentación, que terminó mandándola al hospital.

“Lo que pasó fue que se me dislocó la cadera derecha. Tengo dos prótesis y, a veces, puede pasar. Nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó. Quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casa y que va a haber mucho rock and roll y que no hay fractura”, reveló la artista mexicana.