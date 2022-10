Liverpool empata con Brighton y está a 11 puntos del líder Arsenal

Vuelven los partidos de clubes y la Premier League sigue dejando formidables encuentro para el recuerdo de los fans, a primera hora la novena jornada se inició con un duelo de equipos de Londres entre Arsenal y Tottenham que terminó en goleada 3-1 para los “Gunners” y horas después dejó un trepidante duelo en Anfield entre Liverpool y Brighton que terminó en un movido 3-3.

FULL-TIME Liverpool 3-3 Brighton

A terrific Leandro Trossard hat-trick sees the points shared in a thrilling encounter at Anfield in Roberto De Zerbi's first match in charge at Brighton#LIVBHA pic.twitter.com/Tbkuse6Gte

— Premier League (@premierleague) October 1, 2022