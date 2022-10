“Juega, ríe, corre, imagina, crea”: Clubes de Liga Nacional felicitan a la niñez en su día

La niñez guatemalteca está de celebración este 1 de octubre, ya que se celebra su día en el país y muchos aprovechan para pasar tiempo junto a sus seres queridos en esta celebración, al mensaje de felicitación se unieron diversos clubes de Liga Nacional quienes a través de sus redes sociales dejaron mensajes para los pequeños de las casas.

Entre las actividades por celebrarse en este día, ir al estadio a ver al equipo al que apoyan en Liga Nacional será una buena idea y de los tres partidos que se disputarán hoy, en dos los niños podrán ingresar de manera gratuita. En los duelos entre Municipal vs. Achuapa y el Xelajú vs. Antigua GFC los pequeños aficionados no pagarán entrada.

El mensaje de Comunicaciones a los cremitas

“¡FELIZ DÍA DEL NIÑO! En especial a todos nuestros cremitas”, fue el mensaje del club albo en una publicación que estuvo acompañada de imágenes de sus jugadores cuando eran niños.

Antigua juega a las adivinanzas

“Juega, ríe, corre, imagina, crea, haz amigos. ‘Debemos escuchar al niño que fuimos un día y que existe dentro de nosotros. Ese niño entiende de instantes mágicos’. ¡Feliz Día del Niño! En especial para los que son y fueron Niños y Niñas Panza Verdes”, publicó el cuadro colonial, quien en su post también colocó fotos de sus jugador e instó a sus seguidores a adivinar quiénes son los niños del post.

-->

Xinabajul, la convivencia

Xinabajul celebró de una manera distinta un día especial para la niñez, los huehuetecos fueron a uno de los colegios del sector a pasar tiempo con los menores en conmemoración a su día y comentaron que esperan verlos apoyar a la “X” el domingo ante el líder de Liga Nacional Cobán Imperial.

Guastatoya felicita a los “pechitos amarillos”

“¡FELICIDADES! El Club Deportivo Guastatoya felicita a todos los Pechitos Amarillos en su día, siiii ¡FELIZ DÍA DEL NIÑO!”, fue la frase que estuvo acompañada de una imagen general con diversos niños vistiendo los colores del equipo.

Xela felicita a los “superchivitos y superchivitas”

“¡Feliz Día del Niño para todos los Superchivitos y Superchivitas! A recibir mucho cariño y regalos de #XelajúMC y esta noche a festejar en el estadio donde serán nuestros invitados especiales”, fue el mensaje del altense, quien también hará una colecta de peluches en el recinto.

¡Feliz Día del Niño para todos los Superchivitos y Superchivitas! A recibir mucho cariño y regalos de #XelajúMC y esta noche a festejar en el estadio donde serán nuestros invitados especiales.#FelizDiaDelNiño 😁👌🏻❤💙⚽️😃 pic.twitter.com/0m8n212jx7 — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) October 1, 2022