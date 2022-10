Lindsay Lohan regresa a la pantalla chica y cautiva con su físico

Lindsay Lohan prepara su regreso en una película navideña de Netflix. La actriz que se ha destacado en producciones como Viernes 13 o Golpe de Suerte, ahora regresa con una nueva producción navideña que pretende ser de las mejores del 2022.

Al parecer, la talentosa actriz hizo su regreso triunfal a la actuación con una película de Navidad en Netflix. Se trata de Navidad de Golpe donde se verá a Lohan como una heredera de un imperio de hoteles. La famosa plataforma ya liberó las primeras imágenes de la película y su fecha de estreno.

Además la actriz, ya compartió en sus redes sociales la noticia la cual ha recibido con alegría sus fans. “Es octubre 3. Ahora prepárate para el 10 de noviembre. (¿Qué pasa con los miércoles otra vez?”), escribió Lindsay Lohan en Twitter para anunciar la película, en el icónico día de Mean Girls cuando Cady Heron le dice a Aaron Samuels qué día es.

“En Navidad de Golpe”, Lohan interpreta a Sierra, una heredera de hotel malcriada, recién comprometida que se lesiona en un accidente de esquí, en la víspera de Navidad. El incidente la deja con amnesia y ella comienza un largo camino hacia la recuperación bajo el cuidado de Jake, un apuesto propietario de un resort de esquí, interpretado por Chord Overstreet y su hija.

“Es una comedia romántica tan refrescante y conmovedora, y extraño hacer ese tipo de películas”, dijo Lindsay Lohan sobre la película en una entrevista con Netflix. “Todas las escenas de acrobacias fueron muy divertidas para mí porque no pude hacer mucho en muchas de mis películas… Cuando salgo volando de la colina, intento esquiar bien y no lo logro”.

Esta película es el primer papel significativo de Lohan tras el declive que tuvo su carrera artística por su adicción a las drogas y alcohol. Desde entonces, los únicos papeles que ha interpretado han sido en el cortometraje de Till Human Voices Wake Us en 2015 y un papel secundario como vampiro en la película de terror independiente Among the Shadows (2019).

“En Navidad de Golpe” se estrenará el 10 de noviembre en Netflix. “Luce hermosa”, “Me encanta cómo se ve”, “Ha regresado con esa sonrisa y ese brillo en sus ojos”, “Se mira divina”, fueron algunas reacciones de sus fans sobre el físico de la actriz.

