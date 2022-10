Hacker viraliza imágenes del noviazgo de Harry Styles y Kendall Jenner

Tras el estreno de la película “Don’t Worry Darling“, Harry Styles ha esta en el foco de la atención. Luego Kim Kardashian subió unas historias apoyando a su excuñado, esto volvió a recordar el supuesto romance entre él y Kendall Jenner.

En 2014, el intérprete de “Watermelon Sugar” y la modelo fueron vistos esquiando juntas durante un día en Mammoth Lakes, California. Luego, en 2016, los dos llamaron la atención durante un viaje de vacaciones de Año Nuevo, donde fueron fotografiados juntos en Anguilla y luego fueron visto poniéndose muy cómodos en un yate en St. Barts.

Sin embargo, los dos famosos siempre se mantuvieron en silencio sobre la verdadera naturaleza de su relación. Cuando se le preguntó sobre la veracidad de su noviazgo en 2014, la estrella de The Kardashians se mantuvo tímida. “Somos amigos. Es genial”, compartió Jenner durante los American Music Awards.

Las veces que fueron fotografiados juntos se mostraron herméticos; sin embargo, salieron a la luz algunas imágenes íntimas que revelan detalles de su relación, esto después de que hackearan la cuenta de iCloud de la madre del artista.

-->

Olivia Wilde y Harry Styles se conocieron en el set de No te preocupes, cariño y dicen que el flechazo fue instantáneo. Y si bien ya llevaban un tiempo juntos, la pareja prefirió mantener este affaire en secreto debido a que Wilde venía de una reciente ruptura con Jason Sudeikis, el padre de sus dos hijos.

Poco a poco, la actriz y directora comenzó a acudir a los shows de Styles, a acompañarlo a distintas premiaciones como ocurrió en marzo de 2021 en los premios Grammy y los rumores se convirtieron en un hecho.

Olivia Wilde and Harry Styles out & kissing in NYC recently!!🥂

(This vid was edited by our love @tpoptothecinema so all the credits to her📸📸) pic.twitter.com/pTrlCUsr3M

— Harry Styles, Olivia Wilde updates🍋🍋 (@Holiviaa1) September 25, 2022