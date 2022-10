De nuevo Britney Spears se desnuda retando a Instagram

Britney Spears compartió unas provocativas gráficas que dejan al descubierto su cuerpo desnudo, cubierto de arena y usando únicamente un sombrero. No es la primera vez que lo hace, pero hoy, las imágenes tiene un mensaje de trasfondo.

Para burlar las restricciones de Instagram, que no permiten que se muestre pezones y partes íntimas del cuerpo, la cantante optó por cubrir aquellas partes con un corazón rojo.

La publicación estuvo acompañada de unas fotografías del libro de historia de arte ‘Visual Voyages: Images of Latin American Nature from Columbus to Darwin’, de Daniela Bleichmar.

En varias ocasiones ha compartido imágenes de este tipo, antes ya lo hecho a modo de topless. Según lo expresado por la propia celebridad, posar sin ropa la hace sentir mejor; pues durante su época sobre los escenarios mantuvo muchas inseguridades sobre su cuerpo.

“Apuesto a que te estás preguntando por qué expondría mi cuerpo ahora… bueno, es porque nací en este mundo desnudo y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera… desnuda… como la forma en que nací y para mí. Soy una mujer… una hermosa… mujer sensible que necesita mirarme en mi forma más pura”, dijo.

La cantante y su mamá

La princesa del pop también causó sorpresa por un fuerte mensaje que escribió dirigido a su mamá Lynne Spears, luego de que ésta le pidiera que la desbloqueara de las redes sociales para poder arreglar sus problemas en privado:

“¡Durante 13 años tuve que reunirme semanalmente con médicos para sacar a relucir mi pasado, lo que empeoró las cosas! En cuanto a toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos y, maldita sea, toda la audiencia… ¡¡¡estaban drogados o completamente borrachos 😒!!! Yo era el maldito Santo que tenía miedo de mudarse o sabía que mi papá me pondría en algún lugar si no cooperaba… ¡incluso en Estados Unidos, la tierra de la libertad 🇺🇸!

Pasan los años y me sigue metiendo en un psiquiátrico!!!! ¡Ni una maldita persona me defendió! Mamá, toma tus disculpas y j****e!!! Y a todos los doctores por j*****e la mente… Ruego que todos se quemen en el infierno!!! Bésenme el p****e c**o 😊 !!!!”, escribió.