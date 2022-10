Blink-182 anuncia gira mundial con su formación original

Durante la mañana de este martes y luego de jugar al misterio en sus redes sociales, Blink-182 comunicó que realizará su gira mundial. Sin embargo, no será cualquier tour pues regresará a la formación original.

La famosa banda que tiene 30 años de carrera anunció también un nuevo álbum y sencillo. La banda conformada por Mark Hoppus y Travis Barker, sumado al regreso de Tom DeLonge, recorrerá distintos países a partir del 11 de marzo de 2023.

De los países latinos a los que llegará Blink-182 son: México, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Colombia. Por el momento no se menciona que tendrán algunas presentación en Centroamérica.

Además, Blink-182 anunció también que habrá nuevo álbum y nuevo sencillo, llamado “Edging” que se lanzará este viernes. Lo que más ha cautivado a los fans es el regreso de Mark Hoppus, luego de un 2021 complicado para su salud, puesto que se le detectó un cáncer. Tras meses de tratamiento, el propio músico anunció que estaba curado.

Blink-182 es una banda estadounidense de pop punk formada el 2 de agosto de 1992 por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Scott Raynor en Poway, California. Son considerados los pioneros del pop punk. Sus grandes éxitos son: I Miss You, First Date, Feeling This, The Rock Show, All Of This, entre otras.

