Hasbulla: La sensación de Internet que firmó su primer contrato con la UFC

A través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con 3.5 millones de seguidores, el joven Hasbulla Magomedov anunció que ha firmado un nuevo contrato con la la empresa de artes marciales mixtas, UFC, y cuyas condiciones serán reveladas a finales de este 2022.

Hasbulla se ha hecho viral en las redes sociales con diversos videos en los que se les ve peleando, manejando y realizando cosas de adulto, pero lo llamativo es su aspecto, el cual le hace parecer a un niño pese a tener 20 años. Oriundo de Majachkalá, una ciudad al sur de Rusia, el joven padece de acondroplasia, una enfermedad que limita el crecimiento, aunque su caso es diferente al de la mayor parte de personas que sufren de este padecimiento.

Con la energía que la energía que lo caracteriza, Hasbulla era rumorado en los últimos meses de tener un posible combate en la UFC, sitio en el que reina uno de sus amigos, Khabib Nurmagomedov, a quién ha acompañado en diversos eventos de esta marca.

Shaquille O’Neal es otra de las estrellas deportivas con las que ha compartido y se ha visto vinculado en redes sociales, aunque también ha aprovechado para tener un cruce de palabras con Connor McGregor y también ha dicho ser más famoso que Cristiano Ronaldo, a quien considera que “solo pasa el balón”.

El ruso, de un metro de estatura y cerca de 16 kilogramos de peso, dentro de los comentarios de su publicación ha desmentido que peleará dentro de los octágonos. Hasbulla profesa el islamismo y añadió que no realizará nada que vaya contra las normas de su creencia y que solo asistirá a ver los combates.

BREAKING: Hasbulla officially signs to fight in the UFC 😳‼️ pic.twitter.com/DX8vEjhBmv

— RapTV (@Rap) October 13, 2022