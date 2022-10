Joan Laporta: “Ir al Bernabéu es divertido”

El Clásico entre el Real Madrid y Barcelona, herido tras empatar ante el Inter y prácticamente firmar su eliminación de la Champions, centra el domingo la 9ª jornada de la Liga, en un duelo por el liderato entre los dos gigantes del fútbol español, empatados a puntos.

Por el contrario, el Real Madrid llega al encuentro animado tras asegurar su pase a octavos de final de la Champions el martes, tras empatar 1-1 con el Shakhtar Donetsk.

Eso si, Joan Laporta, presidente del Barcelona dejó claro en entrevista con Barça TV que el objetivo primordial del club es ganar LaLiga, esto tras el empate ante el Inter que los deja al borde de la eliminación en la Liga de Campeones.

Joan Laporta con ganas de Clásico

El presidente del club blaugrana, Joan Laporta realizó declaraciones en una entrevista emitida por Barça TV, el canal oficial del club, a 48 horas de que se dispute el Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

“En estos partidos el que gana sale muy reforzado, pero me gusta más nuestro sistema de juego reconociendo las virtudes del Real Madrid, que siempre lucha hasta el final. Recuperaremos algún lesionado y espero que los jugadores del Barça se levanten tras un tropiezo que demuestren que son buenos y que pueden ganar LaLiga. Hay tiempo para recuperarse. Sólo es viernes. Si me hacen esta entrevista ayer hubiera estado peor, pero me veo fuerte a día de hoy. Al Bernabéu es divertido ir, me gusta jugar ahí y he visto grandes partidos. Es una gran oportunidad. Un buen resultado en Madrid consolidaría el proyecto”, expresó el mandatario blaugrana.

Laporta, dejó claro que no duda en el proyecto de Xavi Hernández y que confían en sacar un resultado positivo en el estadio Santiago Bernabéu ante los merengues.

“Sigo teniendo la misma confianza en el equipo y el cuerpo técnico que lidera Xavi. Tenemos jugadores muy buenos que nos darán muchas alegrías. Xavi conoce el club, el sistema y como persona es excelente. Va a ir a mejor y nos dará muchos éxitos. Le vi tocado y triste y me impresionó, pero tiene una virtud que no tiene nadie que conozca: siempre ve la parte positiva de las cosas”, indicó Laporta.

“Mañana viajaremos juntos a Madrid y podemos ir con la cabeza bien alta. No pensemos en la Champions hasta el día 26. Vamos a centrarnos en LaLiga”, sentenció el presidente del Barça.

