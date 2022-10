Xavi: “Estamos en una dinámica muy negativa”

El Real Madrid salió líder de la Liga este domingo tras imponerse 3-1 al Barcelona de Xavi Hernández en el Bernabéu en el clásico de la 9ª jornada del campeonato español, en el que Benzema volvió a reencontrarse con el gol en la víspera de la entrega del Balón de Oro.

El artillero francés abrió el marcador (12) y el uruguayo Fede Valverde hizo el 2-0 (35), antes de que Ferran Torres acortara distancias (83) y Rodrygo hiciera el 3-1 de penal (90+1), lo que deja al Real Madrid líder en solitario de la Liga.

Xavi Hernández habla tras la derrota ante el Madrid

Xavi Hernández habló con los micrófonos del medio DAZN tras la derrota en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la novena jornada de LaLiga. Reconoce que su equipo está en una mala dinámica esto tras los últimos resultados contra equipos de mayor exigencia.

“La sensación que estamos en una dinámica negativa. Que lo intentamos. Tenemos fe, amor propio. Lo intentamos. Por suerte, son tres puntos. Era una oportunidad de seguir líderes y nos vamos de vacío. Les hemos tenido y no hemos aprovechado sus momentos y ha defendido muy bien. Hay que cambiar la dinámica de que no nos sale nada”, expresó el técnico catalán.

El técnico del FC Barcelona se mostró molesto por no aprovechar las pocas ocasiones de gol generadas: “La sensación es muy mala, no puedo estar contento con casi nada. Hemos tenido al Real Madrid ahí, con una clara de Ansu con el 2-2. Sabemos que no estamos bien”.

Sobre si la debacle en Champions League afectó en el rendimiento del equipo, Xavi expresó lo siguiente: “No creo que haya influido. Hemos tenido al Real Madrid en su área. Hemos tenido nuestros momentos, pero cuando perdonas… No nos ha dado. El Real Madrid se pone líder. Estamos en una dinámica muy negativa que hay que cambiar cuanto antes”.