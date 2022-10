Comité Olímpico Internacional confirma suspensión a Guatemala

A través de un comunicado en sus distintas redes sociales, el Comité Olímpico Internacional confirmó que ya entró en vigor la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco, la suspensión se hizo efectiva ayer, pero no fue hasta este domingo que el COI lo hizo oficial en sus plataformas digitales.

“En vista de la decisión de la Junta Ejecutiva del COI del 8 de septiembre de 2022 y dado que no se pudo encontrar una solución entre el CON y las autoridades pertinentes de Guatemala dentro de los plazos, la suspensión del CON de Guatemala entró en vigencia el 15 de octubre”, indicó el COI a través de una comunicado.

Esto significa que, los atletas guatemaltecos ya no pueden representar al país y competir bajo la bandera/nombre del país en los Juegos Olímpicos y otros eventos multideportivos internacionales; y el COG ya no tiene derecho a operar como un CON de acuerdo con su rol definido en la Carta Olímpica y ya no recibirá ningún financiamiento del Movimiento Olímpico, hasta que se levante la suspensión.

La suspensión al deporte guatemalteco se dio debido a la suspensión provisional de los estatutos del COG por parte de la Corte de Constitucionalidad a principios de agosto del año en curso y que tras una nueva reunión el 23 de agosto, la CC decidió mantener la suspensión de los estatutos del COG.

