Benzema hace homenaje a Tupac en la gala del Balón de Oro

La imagen de Karim Benzema a su llegada al Teatro Chatelet de París, en Francia, fue la más buscada de la noche y con ella quedó reflejado el homenaje que el futbolista francés quiso hacer a su ídolo musical, el rapero Tupac.

Su traje, engalanado con una especie de cuello chino y gafas con aros ovalados, era exactamente igual que el que vistió el rapero estadounidense en una de las galas en las que se le entregaban los premios musicales.

De esta manera, Benzema, que ya en determinadas ocasiones ha dejado clara su ‘adoración’ a este icono musical, quiso dejar su sello personal una vez más.

A su arribo a la gala del Balón de Oro 2022, el francés actual jugador del Real Madrid dirigió unas palabras a los medios de comunicación.

💬 Karim Benzema : « Happy to be here, it's my first time. Hope to have a great news tonight ! »#ballondor pic.twitter.com/9nhkZCWJai

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022