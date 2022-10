Britney Spears se exhibe desnuda y anuncia “película sobre su parte más íntima”

Britney Spears no deja de compartir imágenes de su cuerpo desnudo, esta ocasión utilizó su cuenta de Twitter para publicar una foto sin ropa, mientras se ve recostada en una cama.

La publicación causó diversas reacciones en sus fans quienes les pidieron a la cantante que pare con este tipo de publicaciones, puesto que sus hijos le han pedido que ya no se muestre desnuda.

Otros pensaron que la intérprete de 40 años fue hackeada, y hubo hasta quien comentó que mejor debería sacar una cuenta de OnlyFans y así con este tipo de publicaciones conseguiría más ingresos.

Muchos de los más fieles fans aseguran que este Tweet no es más que otra forma más de expresarse después de que su padre tuvo que liberar su tutela; y de que ahora es libre.

Hace unos días Britney Spears también utilizó su cuenta de Twitter para volver a revelar los abusos de su padre, durante los años que vivió bajo su tutela de su padre.

Y siguió, “lo más difícil es saber que solo estaban siendo malos y que realmente sentí que mi padre estaba tratando de matarme y espero que se queme en el maldito infierno”.

I’m posting this for the second time today because I believe in a world where we all deserve justice !!! 15 years in a system of secretive and manipulative abuse … JUST ENDING IT has never been good enough for me and it will never be !!! I was talked to abusively and punished pic.twitter.com/cCMDFndVH5

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 17, 2022