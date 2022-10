A un mes para que inicie el Mundial de Catar 2022

El calendario cada vez tiene menos hojas para arrancar de este 2022, año que todo futbolero esperó y que ahora apenas lo separan 31 días del inicio de la cita máxima: el Mundial de Catar. Sí, estamos a apenas un mes de que el balón ruede el 20 de noviembre en el partido inaugural entre Catar y Ecuador, que dará inicio al sueño de todos.

La selección anfitriona, Catar, aún sostendrá algunos amistosos ante países centroamericanos, previo al inicio de la Copa del Mundo, entre esos amistosos destaca el juego ante Guatemala de este 23 de octubre, el 27 de este mismo mes se enfrentará a Honduras y su último juego de preparación será el 5 de noviembre, ante la Panamá.

La competición más importante del futbol ya tiene todo listo para la gran cita; fechas, partidos, estadios y todo lo que hay que saber.

El Mundial Catar 2022 se llevará a cabo entre los meses de noviembre y diciembre. Se trata del torneo que paraliza al planeta y que hace que solo se hable de fútbol durante un mes en todos los rincones de cada uno de los países participantes. El certamen estuvo envuelto por muchas dudas, pero, tras mucha polémica, Catar será el país anfitrión.

In one month we get to kick it off all over again! 🥳#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/Gaz5W8k6i1

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 20, 2022