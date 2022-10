Juan Francisco Sandoval denuncia a su sucesor Rafael Curruchiche

El actual jefe de esa unidad del ente investigador, Curruchiche, explicó que esto se da derivado de una orden autorizada por juez competente por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal.

Los mensajes que envía la nueva acción en mi contra: 1) No puedo ejercitar mi defensa; 2) No puedo tener acceso a los procesos en los que me han señalado; 3) No puedo tener acceso a los medios de comunicación. Solidaridad con Leily Santizo. pic.twitter.com/AGOKFEZ1EV

