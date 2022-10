La primera ministra británica Liz Truss anuncia su dimisión

La primera ministra británica Liz Truss anunció el jueves su dimisión apenas seis semanas después de llegar al poder, con lo que el Partido Conservador se ve abocado a una nueva elección interna.

“Dada la situación, no puedo cumplir con el mandato para el cual fui elegida por el Partido Conservador”, declaró Truss, que se convirtió en el jefe del gobierno británico que menos tiempo pasó al mando del ejecutivo. Truss precisó que un nuevo proceso de votación interna será organizado de aquí al final de la próxima semana para elegir a su reemplazante.

Ahora que el mandato de Liz Truss terminará en un tiempo récord, esa elección de liderazgo para reemplazarla tendrá un proceso acelerado.

Si bien Truss dijo afirmó que será en una semana, todavía no se conoce el proceso exacto del concurso. Y, hasta el momento, no se repetirá la maratón de dos meses que ocurrió tras la renuncia de Boris Johnson.

Justamente, el funcionario del Partido Conservador responsable del proceso señaló que un nuevo primer ministro debería asumir el cargo para el viernes 28 de octubre.

Graham Brady, líder del llamado Comité 1922 que representa a los miembros conservadores de base del Parlamento, explicó que los detalles adicionales del proceso se anunciarán este jueves. Y agregó que los miembros de base del Partido Conservador tendrán voz de alguna forma.

Bajo las reglas actuales del Partido Conservador, aquellos que deseen presentarse al liderazgo deben someterse a una votación de los 357 miembros del partido parlamentario. Los dos candidatos que se impongan durante ese proceso pasan a una segunda votación de los miembros del partido de base.

Pero, según las declaraciones de Brady, eso no sucederá. Las especulaciones iniciales apuntaba a que probablemente únicamente los parlamentarios conservadores elegirán al nuevo líder, sin acudir a los miembros de base.

El plazo de Brady implica que habría un primer ministro nuevo en Downing Street, antes de una declaración económica crucial del ministro de Finanzas del Reino Unido, programada para el 31 de octubre.

Sin embargo, un proceso tan apresurado solo alimentará los llamados de la oposición a elecciones generales: es un hecho prácticamente sin precedentes, en tiempos de paz, que un tercer primer ministro asuma el cargo desde las últimas elecciones generales.

A Truss la eligieron unos pocos miles de miembros conservadores: si a su sucesor lo nombran solo 357 parlamentarios conservadores, el Partido Laborista sin duda exigirá que el nuevo gobernante busque un nuevo mandato en las urnas.

La votación durante la noche de este miércoles para prohibir el fracking para el gas de esquisto dejó escenas caóticas en el Parlamento del Reino Unido. Los legisladores informaron que los asistentes de Liz Truss maltrataron a los diputados para obligarles a votar en contra de la prohibición.

La votación se presentó inicialmente como una moción de confianza en el gobierno de Truss, pero sigue habiendo confusión sobre si en realidad lo era. Un portavoz de Downing Street dijo el jueves que los legisladores conservadores que no participaron en la votación del miércoles se enfrentarán a medidas disciplinarias, según el medio PA.

El caos se produjo horas después de que Suella Braverman, la secretaria de Interior de Truss, renunciara de forma dramática a las seis semanas de haber asumido el cargo. Lo que representó un ataque contundente al liderazgo de la primera ministra.

“El negocio del gobierno depende de que la gente acepte la responsabilidad de sus errores. Fingir que no hemos cometido errores, seguir adelante como si todo el mundo no viera que los hemos cometido y esperar que las cosas se arreglen por arte de magia no es una política seria”, escribió Braverman en una crítica a los numerosos cambios de rumbo de Truss en materia de impuestos y gasto público.