“Tragedia impensable”: Hallan cuerpo de estudiante universitaria desaparecida

El cuerpo de Misrach Ewunetie, estudiante de la Universidad de Princeton, quien fue reportada como desaparecida la semana pasada, fue finalmente encontrado, anunció la Oficina del Fiscal del Condado de Mercer.

Los restos de la joven fueron hallados el jueves en los terrenos de las instalaciones, detrás de las canchas de tenis, según un comunicado del fiscal del condado de Mercer, Angelo Onofri, y Kenneth Strother Jr., vicepresidente de Seguridad Pública de la escuela. El texto añadió que una autopsia realizada por el médico forense del condado de Middlesex determinará la causa y la forma de la muerte, pero se aclaró que no había “señales de lesiones y su muerte no parece sospechosa o de naturaleza criminal”.

Por su parte, y también en un comunicado, la Universidad de Princeton calificó el caso como una “tragedia impensable”. “Nuestros corazones están con su familia, sus amigos y muchos otros que la conocieron y la amaron (…) Estamos planeando una oportunidad para que los estudiantes se unan y recuerden a Misrach”, dijo la institución.

Misrach’s death is an unthinkable tragedy. Our hearts go out to Misrach’s family, her friends and the many others who knew and loved her.

Princeton is a close-knit community and we mourn Misrach together.

— Princeton University (@Princeton) October 20, 2022