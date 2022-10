VIDEO. Avioneta se estrella contra edificio y deja dos muertos

Una avioneta monomotor Beechcraft Sierra, se estrelló alrededor de las 18:55 horas locales del viernes, 21 de octubre de 2022, contra un pequeño edificio residencial de apartamentos cerca del aeropuerto Dillant/Hopkins en el estado de New Hampshire, situado en el noreste de Estados Unidos, lo que dejó como saldo la muerte de dos personas que iban a bordo, dijeron funcionarios locales.

Parte del edificio de dos pisos de la ciudad de Keene, 110 kilómetros al noroeste de Boston, se incendió pero ninguno de sus moradores resultó herido. De inmediato, la policía y los equipos de bomberos en el sur de New Hampshire acudieron para atender el incendio en Keene el viernes por la noche.

🚒 Crews respond to fatal plane crash in Keene, New Hampshire Police and fire crews in southern New Hampshire responded to a large fire in Keene Friday night after a plane crashed into a residential building, killing those onboard the aircraft.

1/ pic.twitter.com/hAZHvNMci0 — 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) October 22, 2022

El alcalde de Keene, George Hansel, dijo este sábado 22 de octubre que dos personas a bordo del avión murieron, pero no dio más detalles, informó NBC.

Moments after the plane crashed into a building in Keene, NH #WCVB pic.twitter.com/y2FAfQtScT — John Atwater (@AtwaterWCVB) October 22, 2022

-->

Fallecidos en el accidente de la avioneta

“Si bien nadie dentro del edificio no hubo heridos en el edificio multifamiliar. Desafortunadamente, los que estaban en la avioneta fallecieron”, dijeron las autoridades de Keene en Facebook la noche del viernes.

Las autoridades de la Agencia Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fueron notificadas y están investigando. “Se compartirán detalles adicionales a medida que estén disponibles”, agregaron.

Plane Crash Keene New Hampshire pic.twitter.com/jYankqCe19 — FSX Aviation (@FSXAviation3) October 21, 2022

Residentes contaron que el avión golpeó primero un área de granero de almacenamiento, que luego se incendió junto a un pequeño edificio de apartamentos. Precisaron que en el edificio ocho personas pudieron evacuar a tiempo mientras las llamas arrasaban con el inmueble.

El residente Scott Gauthier dijo que escuchó un ruido fuerte. “Todo el edificio tembló y luego mi madre salió a ver qué estaba pasando y comenzó a gritar: ‘Salgan de la casa’. Para cuando salí, el granero trasero estaba en llamas. Podías sentir las llamas del edificio como si estuvieras parado junto a una hoguera”, relató al canal NBC10 Boston.

People who live in apartment building say everyone made it out alive. This woman is one of about 10 who made it out. #WCVB pic.twitter.com/FpIZGlDEJF — John Atwater (@AtwaterWCVB) October 22, 2022