VIDEO. “Lo que la CC ha hecho es una verdadera aberración”, expresa Aguirre

El pasado sábado el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), Gerardo Aguirre, rompió su silencio sobre la situación actual por la que pasa el deporte nacional, el cual se encuentra suspendido de todas las competencias del Ciclo Olímpico desde el 15 de octubre por parte del Comité Olímpico Internacional (COI).

Aguirre mostró su manifiesto en contra de esta situación a través de una entrevista para el canal de YouTube del COG, en el que comentó cuál fue todo su camino eleccionario hasta la suspensión del deporte nacional y se respaldó en el artículo 170 de la Ley del deporte, la cual vela por la autonomía del deporte ante algún intento de intervención estatal ajena al COI.

“El deporte es lo único que le genera resultados y da beneficios al país. La razón ha sido porque le hemos metido estrategia y hemos aprovechado los recursos de manera adecuada. Hemos logrado hacer una gestión importante”, expresó Aguirre.

Aguirre narra desde su perspectiva la suspensión del deporte guatemalteco

El inconveniente surgió luego de que el COG, y continuamente el COI, aprobaran unos nuevos estatutos el 22 de diciembre de 2021 en los que destaca la creación de una Comisión Electoral que se encargaría del manejo electoral de este ente.

Estos nuevo estatutos permitieron la reelección de Aguirre y su comité ejecutivo en un evento a puerta cerrada, cabe resaltar que estas elecciones fueron autorizadas por el COI y dieron como invalidas el proceso de octubre de 2021 en el que Jorge Rodas había sido electo para presidir el COG.

La suspensión de los estatutos

Posteriormente el Tribunal Electoral del Deporte Federado (TEDEFE) presentó una inconstitucionalidad que en las manos de Corte de Constitucionalidad (CC) derivó en la decisión de suspender los estatutos del COG el 4 de agosto, un golpe para el actual comité ejecutivo de este ente.

“Lo que la CC ha hecho es una verdadera aberración, es algo ilegal y anómalo. Prueba de eso el razonamiento de los votos. Primero, nunca debieron haber aceptado la inconstitucionalidad presentada por el TEDEFE, ellos no tienen personería jurídica. Número dos, la magistrada, previo a la inconstitucionalidad, amenaza que si no se subsanan los previos la inconstitucionalidad se descarta”, expresó Aguirre.

La primera notificación del COI

La intervención de la CC derivó a que en septiembre el COI notificara a través de una carta que sino se respetaba la elección de Gerardo Aguirre, avalada por ellos a través de la Carta Olímpica, el deporte guatemalteco se vería suspendido a partir del pasado 15 de octubre por la intervención ajena en el ente deportivo. Ante esto, el COI incentivó al diálogo entre ambas partes para evitar afectar a los atletas.

“Lo que la CC hizo violenta la autonomía del deporte, no sé con qué argumento lo hacen porque en la Ley del deporte en su artículo 170 cuando hay una contradicción entre la Ley y la Carta Olímpica, es la Carta Olímpica la que prevalece. El que la asamblea y el COI hayan autorizado un nuevo estatuto, está dentro del marco legal”, comentó.

La suspensión definitiva

Luego de que ni la CC ni el COG llegaran a un nuevo acuerdo, a partir del 15 de octubre el COI hizo conocer de manera oficial la suspensión del deporte en Guatemala dentro del ciclo olímpico, acción que tendrá como consecuencia para los atletas no poder competir bajo la bandera nacional y a nivel ejecutivo ahora el COI ya no reconoce al COG como un Comité Olímpico Nacional, lo que significa que ya no recibe financiamiento del Movimiento Olímpico.

“Es triste que ante una decisión tomada de esa manera, hoy los atletas no puedan participar con la bandera de Guatemala y lo más seguro es que cada día se vayan limitando más las oportunidades a nuestros atletas. No hay derecho que ante estas ilegalidades nuestro deporte esté suspendido, el COI ha dicho que la única manera en que se revierta la situación es levantando la suspensión de los estatutos y que se respeten todas las decisiones del COI”, expresó.