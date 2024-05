36 atletas conformarán el equipo de refugiados en París 2024

En los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, treinta y seis atletas provenientes de once países diferentes, acogidos por otros quince, conformarán el equipo conocido como el Equipo Olímpico de Refugiados. Esta iniciativa, promovida por el Comité Olímpico Internacional (COI), busca destacar el potencial humano de resiliencia y excelencia, así como enviar un mensaje de esperanza a los más de 100 millones de desplazados en todo el mundo.

El equipo, liderado por la ciclista afgana Masomah Ali Zada y el atleta sursudanés Yiech Pur Biel, quien ya formó parte del primer equipo de refugiados en los Juegos de Río 2016, incluye a deportistas de diversas disciplinas. Entre ellos se encuentran representantes del atletismo, judo, taekwondo, piragüismo, natación, ciclismo, boxeo, tiro, lucha, halterofilia, breaking y bádminton.

BREAKING 🚨

36 athletes from 11 countries, hosted by 15 National Olympic Committees, competing across 12 sports have been named as members of the IOC Refugee Olympic Team for Paris 2024.

For the first time, the team will have its own emblem.

Details: https://t.co/5tKsRl9iFC pic.twitter.com/q6pUYPoGH1

— IOC MEDIA (@iocmedia) May 2, 2024