Kim Kardashian celebra su cumpleaños enseñando todo en transparente vestido

Kim Kardashian presumió de una figura muchísimo más delgada durante la celebración de su cumpleaños 42, pues desde hace varios meses viene haciendo una dieta con el objetivo de ser talla 00.

La empresaria se veía espectacular con un vestido de encaje transparente Dolce & Gabbana que dejaba ver su lencería negra debajo, esto mientras llegaba a su fiesta en Calabasas, California, el viernes.

Mientras se preparaba para festejar su gran día con una fiesta íntima con sus seres queridos, incluidas sus hermanas Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Travis Barker y Kris Jenner, la famosa mostró sus grandes curvas con su look de infarto.

Para completar el look, ella lució su cabello rubio platinado en ondas sueltas, las cuales caían por su espalda, mientras paseaba por un lugar que estaba decorando con mesas largas adornadas con varias velas. Además llevó tacones de aguja blancos con tiras cruzadas que se ataban hasta las rodillas, un collar con una cruz plateada y un anillo.

-->

Durante el día le estuvieron llegando varias felicitaciones, entre estas de su madre, quien la describió como “la mujer más fuerte que conozco. Manejas todo por lo que pasas con una gracia tan increíble”, elogió Kris. “Eres un ejemplo increíble de fuerza y ??calma a través de cualquier cosa”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Los millones de la empresaria

Kim Kardashian cuenta con una gran fortuna a su edad, ocupando el lugar 16 en la lista de las mujeres que hicieron su propia fortuna. Kim ingresó por primera vez a la lista anual de multimillonarios de Forbes en abril del 2021, pero desde entonces, su fortuna ha aumentado.

De acuerdo con la actualización de Forbes, del pasado 21 de octubre, la fortuna de la socialité asciende a 1,8 mil millones de dólares gracias a su marca de maquillaje KKW Beauty, su marca de skin care SKKN, SKIMS, Keeping Up with the Kardashians, su nuevo show de Hulu The Kardashians, así como otros ingresos derivados de inversiones más pequeñas y acuerdos de patrocinio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian (@kimkardashian)