Descubre la nueva fragancia de Benetton: We Are Tribe

Benetton Perfumes presentó en conferencia de prensa su nueva y exquisita fragancia: We Are Tribe. Esta nueva opción, da voz a toda una generación e invita a todos aquellos a que quieran dar un paso al frente y a pasar a la acción.

La ola juvenil de frescura marina que se funde con el carácter y la masculinidad de las madres y el ámbar ya está disponible en todas las tiendas de Perfumerías Fetiche. Tribe es una comunidad para todos y para todas, quienes, unidos por los mismos valores celebran el lado divertido y autentico de la vida.

Benetton da voz a toda una generación a través de su nuevo lanzamiento, WE ARE TRIBE, una fragancia masculina que invita a dar un paso al frente y a pasar a la acción. pic.twitter.com/E0xS9et61m — Mónica Ávila (@MAvila_PN) October 26, 2022

La diversidad, la igualdad, la transparencia y la sostenibilidad es algo que destaca a esta nueva fragancia. Con un frasco diseñado que refleja a la perfección la lucha de toda una generación, Tribe te sumerge con sus notas de salida, corazón y fondo.

Pero eso no es todo, ya que We Are Tribe es un lanzamiento comprometido y respetuoso con el medio ambiente. La fragancia que pone la sostenibilidad entre sus principales objetivos a través de pequeños gestos que, sumados marcan la diferencia.

-->

Pomelo, cardamomo, lavanda, albahaca, vetiver y ámbas seco son las notas que destacan de principio a fin. El diseño del frasco es una declaración de intenciones en forma de hoodie que refleja a la perfección la lucha de toda una generación y los valores por los que están dispuestos a alzar la voz.

Tribe, una franga que inspira

La fragancia vegana contiene el 96% de ingredientes de origen natural y el 20% del cristal es reciclado.

Y tú, ¿estás listo para unirte a la nueva tribu de United Colors Of Benetton y alzar la voz y alcanzar tus objetivos?

Recuerda, sé auténtico, escucha, crea algo y da un paso adelante por aquello en lo que crees con la nueva fragancia de Benetton.