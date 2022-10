Kanye West deja de ser billonario tras perder jugosos contratos

Los problemas no cesan para Kanye West, ahora ha sido blanco de duras críticas después de haber realizado diversos comentarios antisemitas, mismos que le causaron la ruptura comercial con diversas marcas, siendo Adidas la última en unirse a la lista.

Ayer por la mañana, la empresa de artículos deportivos dio a conocer el fin de su relación comercial con el rapero y su exclusiva colección de sneakers ‘Yeezy’, rescindiendo de un contrato que le valió miles de millones de dólares a ambas partes.

De acuerdo a Forbes, su principal ingreso son las regalías de su música, mientras que su acuerdo con Adidas representaba la segunda gran ganancia en su patrimonio, por lo que al romperse su relación con la marca deportiva alemana, el intérprete de ‘Gold Digger’ ha perdido más de la mitad de su fortuna.

And there it is. Adidas officially announces it's dropping its partnership with Kanye West.

Two very long weeks later. pic.twitter.com/krZH0kCYfl

— Charlotte Clymer 🏳️‍⚧️🇺🇦 (@cmclymer) October 25, 2022