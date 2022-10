“Ganar en México es un sueño que tengo desde niño”, expresó Sergio Pérez

El mexicano Sergio Pérez regresará este fin de semana a competir en lo más alto en su país cuando se dispute el Gran Premio de México, el cual llenará de emoción a los aficionados de este deporte desde las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Checo” está firmando un año destacado de la mano de la esudería Red Bull, la cual ya tiene al neerlandés Max Verstappen como campeón del mundo, pero podría dejar al mexicano como subcampeón si logra superar en los tres eventos restantes al mongeasco Charles Leclerc de Ferrari.

Pérez podría dar el paso al segundo puesto de la tabla general si logra uno de sus grandes sueños, el cual es el conquistar el Gran Premio de México, cita a la que acudirá el 30 de noviembre. Para este circuito el mexicano lucirá un casco conmemorativo a su país.

🇲🇽 El casco de @SChecoPerez para este fin de semana 💚🤍❤️

En los días previos a correr en su país, “Checo” dio una conferencia de prensa en la que relató su actualidad como el piloto de América más destacado de 2022 en la Fórmula 1 y adelantó su meta de poder convertirse en los próximos años en campeón del mundo en este deporte.

¿Cada vez se acerca más la meta de ser campeón del mundo?

“Definitivamente. Para mí es muy importante cerrar fuerte esta temporada para empezar para empezar con todo el siguiente año”, respondió “Checo” Pérez.

Pérez transmite su emoción por volver a su país

“Me siento muy feliz de volver, se siente como que fuera la primera vez en este gran premio. Hay que manejar bien las energías para llegar bien preparado. Esperemos podamos ganar este fin de semana, sin duda es nuestro objetivo”, comentó.

Sobre el circuito, el mexicano dio detalles que conlleva para los atletas competir en la Ciudad de México en el que la altura se hace notar. “Yo creo que la parte de la altura juega un papel muy importante. Desde los frenos hasta los motores todo va al límite aquí, es una pista complicada”, expresó.

"Yo creo que la parte de la altura juega un papel muy importante, es una pista complicada. La clave para mantener a Leclerc atrás, será ganar las últimas tres carreras"



¿Ganar el GP de México o el subcampeonato del Mundo?

“Sin duda ganar en México porque es un sueño que tengo desde niño, ser subcampeón del Mundo nunca ha sido mi sueño”, respondió.

¿Ha sufrido “Checo” Pérez discriminación por ser un piloto latino?

“La verdad no, lo único es que si me ha pasado es que si tengo una buena carrera no se habla como que fuera un piloto europero y si tengo una mala carrera si se habla hasta de más”, comentó.

Así ve Sergio Pérez a los pilotos emergentes de México y latinoamérica

“Creo que hay muy buen talento en mi país y en latinoamérica, pero es un deporte en el que no hay muchas oportunidades, aunque dependerá que tanto luchen por sus sueños. Cada vez llegan los jóvenes más preparados y creo que estamos viviendo la mejor generación de la historia. Cuando yo llegué a la Fórmula 1 era todo nuevo y teníamos que aprender”, dijo el piloto mexicano.