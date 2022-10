“Fue una etapa muy dura como toda la vuelta”, dice Archibold

El panameño Franklin Archibold ha sido uno de los grandes animadores de la Vuelta a Guatemala y junto con el ecuatoriano Robinson Chalapud, son los únicos que han ganado dos etapas en esta edición 61. El primer festejo del canalero lo dio en la segunda etapa, en la tierra del legendario Edín Roberto Nova, Monjas, Jalapa.

Archibold se impuso este domingo en la octava etapa en Ciudad Vieja, mientras que Mardoqueo Vásquez retuvo el suéter de líder y se aproxima al título de campeón.

El paso de la caravana de la etapa 8 frente al Mirador Mario Mendez Montenegro, en Sololá.

🇬🇹🚵‍♂️🇬🇹🚵‍♂️🇬🇹🚵‍♂️🇬🇹🚵‍♂️@EUDeportes@Deportes_PN pic.twitter.com/LgQEYZWOlj — Omar Solís (@noel_solis) October 30, 2022

Archibold ingresó a la meta con un tiempo de 3 horas, 36 minutos y 57 segundos, luego de haber protagonizado una formidable escapada. El segundo lugar fue para el ecuatoriano Pablo Caicedo a 2:51 minutos y el tercero para el mexicano Jorge Ramírez, a 2:54 minutos.

Lo que dijo Archibold

“Esa fue una etapa bastante dura, pero lo intentamos y se nos dio el resultado. Estoy contento de estar aquí dando un bonito espectáculo”, expresó Archibold en la conferencia posterior al tras ganar la etapa, triunfo que dedicó a su esposa e hijo.

“El recorrido fue difícil y rápido, especialmente por el puerto de montaña de primera categoría a mitad de la competencia. Gracias a Dios me hizo un buen día, me dio tiempo de llevar bien la carrera y me lancé por la etapa y gracias a Dios pude ganarla”, agregó.

“Ha sido una Vuelta muy dura con mucha montaña, hubo una etapa con muchas curvas, pero hemos sabido pasar cada etapa en su momento y ahora faltan solo dos para que termine, esperamos hacerlo de la mejor manera, de la mano de Dios”, finalizó.

Mardoqueo palpita el título

Tras el cierre de la octava etapa, el guatemalteco Mardoqueo Vásquez retuvo por cuarto día consecutivo el suéter de líder y está muy cerca de coronarse con su segunda Vuelta a Guatemala. Suma un tiempo total de 29 horas, 16 minutos y 57 segundos, le siguen el colombiano Wilmar Pérez a 2:21 y el ecuatoriano Jimmy Montenegro a 6:37.

De quedarse con el título, Mardoqueo se convertirá en el tercer guatemalteco en ganar dos Vueltas después de Aureliano Cuque López en 1959 y 1961 y Edín Roberto Nova en 1984 y 1988.