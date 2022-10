Musk elimina tuit con rumor sobre ataque a esposo de demócrata Nancy Pelosi

Elon Musk eliminó el domingo un tuit que contenía un rumor sobre el ataque contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, en momentos en que su reciente adquisición de la red social genera temores de un aumento del discurso de odio y la desinformación en la plataforma.

“Existe una pequeña posibilidad de que las apariencias engañen”, escribió el magnate en referencia al ataque a Paul Pelosi, cuyo mensaje redirigía al sitio web conservador Santa Monica Observer, que difundió información no verificada sobre el incidente.

Este medio ya ha publicado teorías conspirativas e información falsa en el pasado, según el diario Los Ángeles Times.

Thank you for your prayers for my husband and our family. -NP pic.twitter.com/tL8h8W0eUM

— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) October 30, 2022