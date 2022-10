Apasionante cierre del Grupo D, los cuatro clubes pueden clasificar a octavos

El grupo D de la UEFA Champions League es el único que llega a la última jornada sin tener a ninguno de los dos equipos clasificados a octavos de final, ya que el Tottenham, que es líder, solo supera en dos puntos al colista del grupo Marsella y tiene en mitad de la llave están Sporting y Frankfurt.

El Tottenham es el único equipo que no puede terminar último y un empate valdría a los hombres de Antonio Conte a octavos de final, mientras que la derrota en Marsella abriría las puertas de la fase final al conjunto francés y enviaría a los ingleses a repesca de Europa League.

Four last-16 spots still up for grabs 👀

Final-day drama guaranteed 🍿#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 31, 2022