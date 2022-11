FIFA pide a las selecciones no centrarse en “política” durante el Mundial

Los dirigentes de la FIFA hicieron un llamamiento a las 32 selecciones participantes en el Mundial catarí (20 noviembre-18 diciembre), cercado por las polémicas sobre los derechos humanos, a “centrarse en el fútbol”, en una carta revelada este viernes por Sky News.

“Portáis sobre vuestros hombros las esperanzas y los sueños de vuestra nación y de sus habitantes (…) Así que, por favor, centrémonos en el fútbol ahora”, exhortaron Gianni Infantino y Fatma Samoura, respectivamente presidente y secretaria general de la instancia en un correo confirmado a la AFP por la FIFA.

