Lidia Gabriela, la joven que se lanzó de taxi en movimiento tras intento de secuestro

El cuerpo de Lidia Gabriela, de 23 años, quedó sobre el asfalto a las 17:30 horas del pasado martes, 1 de noviembre de 2022. La joven se lanzó de un taxi en movimiento en Ciudad de México por el pánico de estar siendo secuestrada, según ha contado su hermano Diego Maldonado.

La víctima llegó a pedir auxilio a través de la ventana, a la altura del metro Constitución, porque el conductor no quería detener el vehículo. “Muchas personas la escucharon pidiendo ayuda pero desafortunadamente nadie pudo hacer nada”, escribió Maldonado en una publicación en Facebook. La familia de la joven difundió el caso para tratar de encontrar al piloto que la llevaba.

SE BUSCA LOCO al VOLANTE

Así centró y arrolló este sujeto a una mujer en calles de @Alc_Iztapalapa

Ella alcanzó a levantarse para cubrirse.

El tipo arrolló a otras DOS MUJERES MÁS.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ya los buscan

El caso en @multimediostv pic.twitter.com/u9k0iwd4GY — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 1, 2022

Los últimos mensajes de WhatsApp de Lidia Gabriela

En una entrevista de televisión, el novio de la joven reveló cómo fue la plática que tuvo con Lidia Gabriela a través de WhatsApp:

“Mi novia me comentó que el taxista tomó otra ruta que ella nunca tomaba… es una ruta que te aleja del destino (…) me dijo que eran 57 pesos, cuando normalmente son 25 pesos… fue el último mensaje que me mandó a las 17:10″, contó.

Aunque el conductor aún no ha sido localizado, las indagatorias sobre la muerte de la joven de 23 años ya las encabeza la Policía de Investigación del Delito de Feminicidio (PDI). Se sabe que su automóvil habría sido modelo Nissan Versa en color blanco con rosa y rines negros.

Después de que Alexis Pérez le preguntara a su pareja si le había pagado al taxista, siguió su jornada laboral y no revisó su celular hasta las 18:00 horas.

Leer el caso de #LidiaGabriela me partió el alma, la chica tomó un taxi, el taxista no la dejaba bajarse y pidió ayuda, en un intento por salvar su vida se aventó del vehículo en movimiento y falleció 🥺💔

En una publicación del grupo de vecinos de la colonia Constitución de 1917, el hermano de Lidia Gabriela detalló que la joven se lanzó como un intento de escapar de la unidad, “el taxi no se quiso bajar y se arrancó ‘muy fuerte’ por el carril de alta velocidad”, ante esto, la joven “se tuvo que aventar del taxi en pleno movimiento”, al estrellarse su cabeza contra el pavimento, la mujer murió de forma inmediata.

"Yo estaba trabajando, ella me comentó que el taxista salió por otra ruta, me dijo que tenía otra tarifa que no era normal para el horario": Alexis Pérez, novio de Lidia Gabriela

Entre el momento en que Gabriela se lanzó para huir del conductor y luego fue localizada por elementos policíacos, Alexis Pérez se preocupó por su novia ya que no le respondió: “pensé que le habían robado su teléfono, se me ocurrió hacerle una recarga y le comenzaron a llegar los mensajes pero no me llegó ninguno de ella”, dijo durante la entrevista.

Por el momento no hay información sobre quién era el conductor del auto, solo se sabe que se habría dado a la fuga y no se detuvo cuando Lidia Gabriela cayó desde el automóvil, por lo que no ha sido identificado.