Mundial 2022: Conociendo a la Selección de Gales

A pocos días para que comience la Copa del Mundo de Catar 2022, presentaremos un resumen de todas las selecciones que participarán en la justa mundialista programada a disputarse del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso.

Hoy, es el turno de una selección que vuelve a una cita mundialista tras 64 años de ausencia, se trata del combinado de Gales. Es una nación constituyente del Reino Unido.​ Se ubica en una península al oeste de la isla de Gran Bretaña, donde limita al oriente con Inglaterra y al occidente con los mares de Irlanda y Céltico del océano Atlántico. Tiene una población total de tres millones de personas y es un país bilingüe, cuyas lenguas oficiales son el galés y el inglés.

