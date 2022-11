“Todo es posible”: Biden llama a votar en elecciones de medio término en EE. UU.

Millones de estadounidenses votaban este martes en unas elecciones de medio término decisivas, paralelamente, para la presidencia del mandatario demócrata, Joe Biden, y para las ambiciones de su rival republicano, Donald Trump, quien acaricia la idea de reconquistar la Casa Blanca en 2024.

“Necesitamos que todos se pongan manos a la obra para elegir a los demócratas”, tuiteó Biden a mediodía, pidiendo la movilización de sus filas en los estados más disputados. “En el centro de nuestra democracia hay un principio básico: el derecho al voto. Con él, todo es posible. Vota hoy”, escribió en otro tuit.

At the core of our democracy is a basic principle: the right to vote.

With it, anything is possible.

Vote today.

— President Biden (@POTUS) November 8, 2022