Karol G y Britney Spears realizan la misma publicación, ¿habrá colaboración?

Desde hace tiempo se ha hecho notar el respeto y admiración que Karol G le tiene a Britney Spears, dejando esto más claro luego de que se estrenara su video ‘Gatúbela’.

Los fans aseguran que este video de la colombiana es muy parecido a la escenas presentadas en el tema musical ‘I’m A Slave 4 U’ de la cantante estadounidense.

Sin embargo, en esta ocasión, ambas dejaron en expectativa y con un poco de esperanza a sus fans al escribir en redes sociales el mismo comentario, en inglés y en español, respectivamente.

“Una Reina es una Reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es lo que ella hace porque a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una Reina.”

— LABICHOTA (@karolg) November 7, 2022