VIDEO. Chris ‘El Guapo’ Gutiérrez listo para su combate en el UFC 281

El guatemalteco Chris ‘El Guapo’ Gutiérrez (18-3-2 MMA, 6-1-1 UFC) se enfrenta a Frankie Edgar (24-10-1 MMA, 18-10-1 UFC) este sábado en UFC 281 desde el Madison Square Garden.

Será la última vez que Frankie Edgar camine hacia el octágono, ya que se espera que se retire, pero Gutiérrez no se verá afectado por el momento emocional. El guatemalteco confía en ganar la pelea ante el histórico Frankie Edgar.

Chris Gutiérrez listo para el combate

“Mi trabajo es entrar y ganar”, dijo Chris Gutiérrez a los periodistas en el Media Day del UFC 281. “No es agridulce. Ha tenido su carrera. Ha hecho cosas increíbles por el deporte. No, no es agridulce en absoluto”, expresó el guatemalteco sobre el retiro de Edgar.

Gutiérrez tendrá una gran oportunidad y un foco de atención adicional al ser el último oponente del excampeón de peso ligero de UFC Edgar, pero el peleador de 31 años dijo que su racha invicta de siete peleas es lo que lo trajo aquí. Gutiérrez viene de un nocaut técnico de puño giratorio ganador de bonificación de Danaa Batgerel en marzo.

“Me gané mi lugar aquí. Salí de una gran victoria en marzo, y me quedé en el gimnasio, me mantuve concentrado, mantuve la cabeza gacha y seguí trabajando. Y creo que la vida cierra el círculo, así que me gané la oportunidad y cuando la oportunidad llegó, estaba listo”, expresó Gutiérrez.

“Frankie es una leyenda en el deporte. Ha hecho cosas asombrosas. Sigue siendo Frankie al final del día. No voy a quitarle nada al tipo. Todavía es un peleador peligroso, y es por eso que estoy tratando esta pelea como si fuera cualquier otra pelea”, sentenció el guatemalteco.