Biden: Está en juego “la vida del planeta” a causa del cambio climático

El presidente estadounidense, Joe Biden, se pronunció este viernes ante representantes de casi 200 países, reunidos en Sharm el Sheij, Egipto, para la COP27, donde advirtió que el cambio climático pone en riesgo “la vida del planeta” y prometió que EE. UU. cumplirá su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

“La crisis climática tiene que ver con la seguridad del ser humano, con la seguridad económica, la seguridad medioambiental, la seguridad nacional y la vida del planeta”, afirmó Biden. “Todos los países deben hacer más. En esta reunión debemos renovar y mejorar nuestras ambiciones climáticas”, añadió.

EE. UU. es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, solo por detrás de China. Washington se ha comprometido a recortar entre un 50 % y un 52 % sus emisiones en 2030, respecto a los niveles de 2005. “Nos estamos esforzando en hacer lo que nos toca para evitar un infierno climático”, dijo Biden.

Happening Now: President Biden delivers remarks at the 27th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP27). https://t.co/XfUW3ChdHY

— The White House (@WhiteHouse) November 11, 2022