VIDEO. ¡Brillante! Chris Gutiérrez derrota al legendario Frankie Edgar en el UFC 281

Este sábado el guatemalteco Chris Gutiérrez tuvo su oportunidad dorada dentro del mundo de la UFC luego de entrar en la cartelera estelar del UFC 281 para enfrentarse al excampeón de peso ligero Frankie Edgar en el Madison Square Garden en Nueva York, Estados Unidos. El de raíces guatemaltecas, que llegó como favorito, sorprendió al excampeón mundial derrotándolo por la vía del KO en el primer Round.

El combate inició con ambos luchadores manteniendo distancia en la línea del respeto, pero tras el primer minuto Chris despertó al público impactando un puñetazo giratorio sobre Edgar, golpe que fue acompañado por una patada al tren inferior del excampeón.

Los peleadores seguían examinándose, pero la historia del combate llegó al final a los 2 minutos y 1 segundo del primer round, cuando “El Guapo” impactó un sólido rodillazo sobre el rostro de Edgar, tumbándolo y terminando la pelea. Cabe resaltar que esta era la despedida de Frankie, quien decidió decir adiós a los octágonos a sus 41 años.

Chris Gutierrez stops Frankie Edgar 😳

A perfect knee up the middle ends this one early #UFC281 pic.twitter.com/M5A0A1VKYq

— UFC (@ufc) November 13, 2022