Danna Paola termina con la ceja abierta y ojo hinchado en pleno show

Después de varias semanas de espera, por fin comenzó la gira XT4SIS de Danna Paola; sin embargo, esta inicio con el pie izquierdo luego de que ella sufriera un accidente en medio del primer concierto.

La cantante tuvo que suspender por varios minutos su presentación la noche del viernes en Guadalajara, tras abrirse la ceja y terminar con el ojo hinchado.

Lo extraño fue que no se ve que ella haya sufrido una caída o un golpe por parte de alguien, por lo menos que ella recuerde. Según dijo como argumento a su la pausa, cree que su rodilla pudo ocasionar la herida y la inflamación.

“Cuando yo me hice par atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí”, dijo.

“Me abrí la ceja literal, no es broma. No sé si los de primera fila lo vieron pero estoy bien, se los juro”, señaló.