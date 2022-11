Hija de Dwayne Johnson debutó como luchadora profesional de la WWE

Después de relegar su estreno como profesional durante unos dos años, la hija de Dwayne Johnson consiguió el ansiado debut como luchadora profesional de la WWE.

Tal como dice el dicho “Hija de gato caza ratón”, Simone Alexandra Johnson, esta joven de 21 años ha logrado comenzar a emular las glorias que hizo su padre en el cuadrilátero. Ella debutó bajo el pseudónimo de Ava Raine.

El estreno fue dramático y con suspenso, de acuerdo con lo que reseña Daily Mail. Ava Raine tenía semanas apareciendo como una enmascarada como parte del grupo Schism en los episodios de la WWE NXT.

A todos los seguidores de las luchas norteamericanas les generaba intriga quién se escondía detrás de esa máscara. Sin embargo, antes de mostrar su identidad hizo ver sus habilidades para que fuese tomada en cuenta por su talento, lucha y esfuerzo, y no por el nombre que hizo “La Roca” en la franquicia.

“El amor y la aceptación que The Schism me ha dado desafía cualquier noción preconcebida de quién se supone que debo ser. Esta familia me completa. Soy Ava Raine”, dijo la hija mayor de “La Roca”.