Taylor Swift arrasa durante los premios MTV EMAs 2022

El domingo se llevó a cabo una de las noches más importantes dentro de la música, los MTV Europe Music Awards (MTV EMAs) desde el PSD Bank Dome en Düsseldorf, Alemania.

Toda la ceremonia fue conducida por la cantautora Rita Ora y el actor, productor y comediante Taika Waititi. Taylor Swift, Nicki Minaj, David Guetta y Gorillaz fueron algunos de los artistas premiados durante el evento.

La premiación musical contó con la participación de Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi, Stormzy, GAYLE y Muse quienes amenizaron la ceremonia con sus mejores éxitos y pusieron a bailar a todo el recinto.

