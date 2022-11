Dua Lipa no participará en el Mundial Catar 2022 ¿cuál es la razón?

Dua Lipa compartió con sus millones de fans en redes sociales que no actuará en la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol de Catar. En sus historias de Instagram, la famosa aclaró que no lo hará ni está en negociaciones de esa presentación. “No actuaré y no me he involucrado en ningún tipo de negociación para actuar”, comentó.

“Apoyaré a Inglaterra desde la distancia y estoy deseando visitar Catar en cuanto hayan cumplido con los derechos humanos con que se comprometieron cuando se hicieron con el derecho a organizar la Copa del Mundial”, agregó.

El pasado mes de octubre, los capitanes de las selecciones de 8 países europeos anunciaron que jugarían portando brazaletes en apoyo de la comunidad LGTB+, pero entre ellos no está España. Las selecciones solidarias con la comunidad LGTB+ han sido Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Suiza, Gales e Inglaterra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DUA LIPA (@dualipa)

-->

Catar castiga la homosexualidad con prisión y considera que los hombres son los tutores de sus mujeres. También tiene leyes estrictas sobre alcohol, drogas, intimidad pública, relaciones fuera del matrimonio, códigos de vestimenta y juramentos.

En los últimos días, la idea que se ha mencionado es que se porte un brazalete en apoyo a todos los derechos humanos, dado el gran número de muertos que se han dado en condiciones laborales lamentables para la construcción de estadios en Catar.

Lee también: ►Thalía desmiente críticas y comentarios contra Shakira