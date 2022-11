Mundial 2022: Conociendo a la selección de Serbia

La Copa del Mundo de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y por ende le presentamos un resumen de las selecciones que estarán en la cita mundialista que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso, en este episodio le toca a Serbia.

Tras ganar su grupo en las eliminatorias europeas y clasificar directo a Catar 2022, la selección de Serbia buscará ser uno de los países sorpresa en esta edición del Mundial gracias a un grupo que destaca su delantera y que parece llegar en buena forma a la cita mundialista. Con un camino silencioso hasta Catar, Serbia buscará superar por primera vez la primera fase, para eso deberá resaltar en el grupo G junto a Brasil, Suiza y Camerún.

🇷🇸 Could Serbia be one of the tournament's dark horses?#FIFAWorldCup | @FSSrbije

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2022